شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مراحل لتهيئة طريق الأمير نايف بالدمام قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في أعمال إعادة تهيئة طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود بن عبدالعزيز بالدمام إلى تقاطع الملك خالد بن عبدالعزيز ابتداء من أمس الأول، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة.

وتأتي هذه الأعمال نتيجة لما شهده الطريق مؤخرا من «تعرجات وتحدبات» شكلت خطرا على قائدي المركبات مما دعا أمانة المنطقة إلى وضع خطة لإعادة تهيئة الطريق والطريق المجاور له في 6 مراحل متتالية لأعمال الكشط وإعادة التهيئة والسفلتة والرصف وغيرها، ومن المقرر أن تنتهي هذه الأعمال قبل شهر رمضان المبارك. ونوه وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية المتحدث الإعلامي للأمانة ‏محمد الصفيان، بأن المشروع مستمر على مراحل حسب تراخيص المرور حتى يتم الانتهاء منه بالكامل في 6 مراحل، حيث تم إنهاء 3 مراحل سابقا وهذه المرحلة الرابعة، ويتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل رمضان، مضيفا إن الأمانة تولي أهمية خاصة للطريق، حيث يتم تطبيق معايير الجودة على المواد المستخدمة في تطويره وتأهيله من خلال الإجراءات التي تتبعها الأمانة للإشراف على التنفيذ، وتتم أعمال التطوير الجارية للطريق طبقا للمدة المحددة لإنهاء الأعمال، مشيرا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية حريصة كل الحرص على إنهاء صيانة طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وتأهيله في الوقت المحدد له مع الحفاظ على الجودة في العمل والسرعة في الإنجاز.

يذكر أن أمانة الشرقية نوهت بتغريدة لها في حسابها الرسمي على «تويتر» عن خطة حركة السير المعتمدة والبديلة لحين الانتهاء من أعمال الإغلاق على الطريق، وحددت الأمانة أنه على القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك طريق الملك سعود بن عبدالعزيز باتجاه طريق 28 نحو الشرق ثم طريق 28 وصولا إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، والقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك طريق الملك سعود باتجاه طريق الجبيل السريع وصولا لطريق الملك خالد بن عبدالعزيز والقادم من طريق الملك سعود بن عبدالعزيز من اتجاه الشرق إلى الغرب قاصدا طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز يستخدم التحويلة.