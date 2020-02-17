شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين أمانة الشرقية و«الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت أمانة المنطقة الشرقية مخرجاتها وجهودها وأبرز أوجه التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، واستعداداتها فيما يساهم بنمو الخدمات البلدية من أعمال الكهرباء والإنارة، فيما يخدم المستفيدين.

جاء ذلك خلال استقبال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، في مكتبه صباح أمس وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء د. نايف العبادي، ومدير إدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة م. رائد الشنيبر، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية فهد السديري ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين م. خالد القنون، ورئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين م. فؤاد العبدالقادر، وبحضور كل من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام المُلا، ووكيل الأمين المساعد م. مازن بخرجي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان.

وأكد م. الجبير، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات بما يخدم مصلحة المستفيدين، مشيرا إلى أن الأمانة وكافة البلديات تدعم وتساهم وتسعى إلى تسخير كافة الإمكانيات لما يساهم في تعزيز البنية التحتية وتعزيز الخدمات البلدية، حتى تتحقق الأهداف التي تصبو أمانة المنطقة الشرقية إلى تحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

وشكر م. الجبير كافة الجهود التي تبذلها شركة الكهرباء السعودية لكافة المستفيدين من خدمات الطاقة.