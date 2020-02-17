شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: قطاع المقاولات موعود بمشروعات نوعية والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه على تقرير عن منتدى المقاولات 2019، الذي نظمته اللجنة، متمنيا للجنة وأعضائها التوفيق.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكدا حرصه وأعضاء لجنة المقاولات على مواصلة العمل لتطوير القطاع، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية المملكة.
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