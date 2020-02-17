شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: قطاع المقاولات موعود بمشروعات نوعية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، وأعضاء اللجنة. ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من اهتمام لتمكين وتطوير القطاع الخاص ليكون مساهما فاعلا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تطوير قطاع المقاولات في ظل المشروعات الطموحة التي رسمتها الرؤية، مؤكدا أن القطاع موعود بمشروعات نوعية في القطاعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التي تهدف لجعل المملكة وجهة استثمار ومقصدا للسياحة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والمياه وغيرها.

واطلع سموه على تقرير عن منتدى المقاولات 2019، الذي نظمته اللجنة، متمنيا للجنة وأعضائها التوفيق.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكدا حرصه وأعضاء لجنة المقاولات على مواصلة العمل لتطوير القطاع، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية المملكة.