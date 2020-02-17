شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكلف الخالدي محافظا للقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قرارا بتكليف فلاح الخالدي محافظا للقطيف. ورفع الخالدي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - أيدهما الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية «حفظهم الله»، بهذه المناسبة، معربا عن اعتزازه بتلك الثقة الغالية، سائلا الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه خير، ويديم نعمتي الأمن والاستقرار، مؤكدا أن هذا القرار سيكون دافعا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، سائلا المولى عز وجل أن يمنحه العون والتوفيق للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر «حفظهم الله».

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