شكرا لقرائتكم خبر عن 100 تربوي وتربوية في «المعلم الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال تقديمه صباح أمس برنامج «المعلم الرقمي»، والذي يقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم «تيتكو»، ويستهدف مائة معلم ومعلمة ممثلين لتعليم المنطقة الشرقية، ويقام بالتزامن في أكثر من قاعة تدريب لقطاعي البنين والبنات بالدمام والظهران.
وحول البرنامج قال الغامدي: يعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب؛ لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية بما يتماشى مع متطلبات العصر، حيث يجمع البرنامج بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بعد، يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي .
وأضاف: يساعد برنامج «المعلم الرقمي» المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعلم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية.
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