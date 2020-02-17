شكرا لقرائتكم خبر عن 100 تربوي وتربوية في «المعلم الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم المنطقة الشرقية حاتم الغامدي، حرصهم على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات السديدة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خصوصا فيما يتعلق بالدفع لعجلة خطة التحول الوطني 2020م، والأهداف العامة للتعليم في تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، والتي تصب في نهاية المطاف في الدفع بمصلحة أبنائنا الطلبة، وأضاف: هذا ما يؤكد عليه دائما مدير عام تعليم المنطقة د.ناصر الشلعان، ومساعدوه، وذلك بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكل عام، ومواكبة التطوير المستمر لبرامج «المعلم الرقمي»، والذي أطلقته وزارة التعليم؛ بهدف خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، وإكسابه المهارات اللازمة للقرن الـ21 ، وكذلك دعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

جاء ذلك خلال تقديمه صباح أمس برنامج «المعلم الرقمي»، والذي يقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم «تيتكو»، ويستهدف مائة معلم ومعلمة ممثلين لتعليم المنطقة الشرقية، ويقام بالتزامن في أكثر من قاعة تدريب لقطاعي البنين والبنات بالدمام والظهران.

وحول البرنامج قال الغامدي: يعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب؛ لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية بما يتماشى مع متطلبات العصر، حيث يجمع البرنامج بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بعد، يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي .

وأضاف: يساعد برنامج «المعلم الرقمي» المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعلم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية.