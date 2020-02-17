شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع وتيرة «العمل الحقوقي» بالإمارة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، عقدت وكالة إمارة المنطقة الشرقية للحقوق، حلقة نقاشية لتطوير العمل الحقوقي في المحافظات، وذلك بديوان الإمارة يوم الخميس الماضي.

وتناولت الورشة التي افتتحها وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، بحضور وكيل الإمارة المساعد للحقوق تركي التميمي، سبل تطوير العمل الحقوقي في إدارات الإمارة والمحافظات، وضمان إنفاذ ما قضت به الأوامر الملكية الكريمة، والأوامر السامية، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالشأن الحقوقي بشقيها العام والخاص، ومناقشة آليات تسريع وتيرة العمل في مختلف الإدارات، عبر مراجعة الإجراءات والتأكد من توحيدها، بما يضمن سير المعاملات وفق مجراها النظامي المكتمل.

وشهدت الورشة مشاركة مدراء الإدارات الحقوقية في ديوان الإمارة، ومسؤولي الحقوق في المحافظات، كما شهدت نقاشا مفتوحا مع وكيل إمارة المنطقة الشرقية.

من جهته ثمن وكيل الإمارة المساعد للحقوق تركي التميمي حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وتوجيهاتهما الكريمة لتطوير وتسريع عمل الإدارات الحقوقية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله-، مبينا أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه دائما ما تؤكد على ضرورة إنجاز معاملات المستفيدين، والتأكد من إتمامها وفق مسارها النظامي.