شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع الصحي: نظام إلكتروني لحماية مواليد الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقال: إن جميع المستشفيات التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مربوطة بشبكة مراقبة وحراسة أمنية على أعلى مستوى، وأن مستشفى الولادة والأطفال يحظى بمراقبة؛ لمنع حدوث عمليات اختطاف أطفال، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة من المستشفيات الـ (22) التابعة للتجمع حتى قبل تشكيل التجمع بسنوات.
وذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يتميز بنظام حماية المواليد باستخدام (الأساور الإلكترونية)، حيث تربط الأم والطفل بإسوارة إلكترونية تعطي إشارة في حال خرج من المنطقة التي هو مسجل فيها في المستشفى، أو في حال أزيلت من يد المولود، وكذلك في حال تعطيل النظام الأمني للأساور لأي سبب تقني لا يسمح بدخول أي أم إلى منطقة الحضانات، مشيرا إلى وجود حراسة على منطقة حضانات المواليد إضافة إلى وجود الأبواب الإلكترونية.
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