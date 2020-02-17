شكرا لقرائتكم خبر عن «الحافلات» تجوب حاضرة الدمام.. قريبا والان نبدء بالتفاصيل
» اهتمام كبير
وذكر د.الرميح، أن النقل العام رئيسي ومهم في ملف السلامة المرورية، ويرفع من مستواها في المدن، مؤكدا الاهتمام الكبير من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- في توفير نقل عام.
» تقدم ملحوظ
وحول مشروع النقل العام في الرياض، قال: إنه في مراحله النهائية للتشغيل فيما يخص مشروعي المترو، والحافلات، في ظل تقدم ملحوظ فيهما، مضيفا: إن مجلس الوزراء أقر مشروع نقل عام «حافلات» في بعض المدن.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هيئة النقل، وأمانة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الشرقية، اعتمدت مشروع الحافلات في حاضرة الدمام، وهو قيد الترسية.
» 3 مناطق
وقال: «النقل العام مهم لجميع المدن الكبيرة والمتوسطة، حيث أقر مجلس الوزراء بعض المدن في 3 مناطق وهي أبو عريش في جازان، والطائف، وبريدة عنيزة في القصيم، وهذه هي الدفعة الأولى، حيث نعمل مع الأمانات ووزارة البلديات لسرعة طرح وتشغيل هذه المشاريع في المدن، وتتبعها مدن أخرى».
» ملايين الركاب
وأكمل أن من مميزات وسائل النقل العام، أنها تنقل ملايين الركاب، ما يؤدي إلى تقليل عدد كبير من رحلات السيارات، وبالتالي تقليل الحوادث المرورية، والإصابات والوفيات.
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