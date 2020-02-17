شكرا لقرائتكم خبر عن «المحلاة والصحة والنظافة» أحلام مشروعة في السفانية والان نبدء بالتفاصيل

جدد مواطنون بمركز السفانية التابع إداريًا لمحافظة الخفجي، مطالبهم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة، التي تسهم في راحتهم واستقرارهم ودفع عجلة التنمية، وتحسين وتطوير الخدمات القائمة، وتحقيق تطلعاتهم المأمولة.

مناشدات قائمة

وزارت ”الخليج 365” البلدة الواقعة على بُعد 70 كم عن محافظة الخفجي مجددًا، بعد زيارة قامت بها سابقًا، والتقت خلالها بعدد من الأهالي، وتعرّفت على أبرز مطالبهم الخدمية، لتجد أنه لم يتحقق الكثير منها، وأن الحال كما هو عليه، ولا تزال متطلبات الأهالي من مختلف الخدمات التي ينشدونها قائمة، متأملين أن تصل أصواتهم للجهات المعنية، وأن يتحقق ولو بعض ما ينشدونه بحسب الأولويات، التي يأتي من أهمها الجانب الصحي المتمثل في دعم مركز الرعاية الصحية الأولية، بكوادر طبية وتمريضية وتمديد فترة عمله لأوقات إضافية، إلى جانب تكثيف مشاريع السفلتة والإنارة والرصف، وتحسين مستوى النظافة، وإنشاء حدائق ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى تمديد أنابيب لتوصيل المياه المحلاة من رأس الخير أو الخفجي؛ لأنه لا يزال الماء يُنقل للأهالي بواسطة الصهاريج الجائلة بكميات محدودة تنفد قبل الموعد التالي لتوزيعها؛ ما يكلف الأهالي شراء الماء سدًا للحاجة.

» خدمات بلدية

وذكر عدد من المواطنين وهم «عيد بن مطلق، ومبارك بن محمد، وعيد بن مفلح، وتركي بن مصبح»، أن السفانية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام في تحسين مختلف الأعمال البلدية، لرفع مستوى النظافة إلى حد يظهر البلدة بالمظهر اللائق والمأمول، وإزالة الرمال من الشوارع، وكذلك الأنقاض المحيطة بالمركز الواقعة على مسافات قريبة من المخطط السكني، إلى جانب رفع النفايات والأنقاض التي تشوه الأراضي الفضاء المجاورة للمنازل داخل المخطط، مؤكدين أهمية زيادة الأيام المخصصة لرفع النفايات، حتى لا تتكدس أمام المنازل؛ ما يضطر أصحابها إلى نقلها خارج المركز وحرقها، خاصة منسوبي الشركات المقيمين.

» بلدية مستقلة

وأكدوا أن الحاجة لتكثيف أعمال النظافة ملحّة لتبقى السفانية دائمًا نظيفة، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى حاجة البلدة لافتتاح بلدية مستقلة بميزانياتها ومشاريعها، وإنشاء حديقة تكون متنفسًا للأطفال والأسر، ومسطحات خضراء تزين مداخلها، وأشاروا إلى أن الشوارع تنتظر الرصف، والجزر الوسطية، واستكمال السفلتة لبعضها، وكذلك مشاريع للإنارة، مؤكدين أن السفانية تحتاج إلى التفاتة كبيرة من بلدية الخفجي لما ينهض بمستواها ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

» الدعم الصحي

ونوّه الأهالي إلى أهمية دعم مركز الرعاية الصحية الأولية بكوادر طبية وتمريضية، معتبرين أن فترة الدوام التي تنتهي الساعة الرابعة عصرًا لا تكفي لعلاج الأهالي، خصوصًا أنه يغلق أبوابه مساء؛ ما يجعل الحالات الطارئة تتوجه إلى الخفجي بالسيارات الخاصة طلبًا للعلاج؛ الأمر الذي يرفع من معاناة المرضى، مؤكدين أهمية تمديد فترة العمل لتستمر على مدار اليوم؛ لاستقبال الحالات الطارئة وعلاج المرضى من الأطفال وكبار السن وغيرهم، مبينين أن المركز بحاجة إلى طبيب أسنان، وطبيبة نساء، وصيدلي، وزيادة عدد الممرضين والممرضات، بالإضافة إلى تشغيل قسم المختبر وتفعيله لخدمة المراجعين، لافتين إلى أن التجمع الصحي بالشرقية أسدى إليهم وعودًا بذلك، وهم بانتظار تحقيقها منذ عدة أشهر.

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» مياه محلاة

وطالبوا بتمديد أنابيب مياه من محطات التحلية، سواء من الخفجي أو رأس الخير أو تناجيب؛ لإيصال المياه للمنازل السكنية، لأن مياه الشرب لا تزال تصل إليهم بالطرق التقليدية عبر صهاريج تنقلها إلى منازلهم، بالرغم مما تسببه مواعيدها من متاعب وانتظار، فضلًا عن نفاد كميات المياه في بعض الأحيان من بعض المنازل؛ ما يجعل الأهالي يبحثون عن الصهاريج الخاصة، ويشترون منها على نفقاتهم الخاصة، متأملين أن يتم تنفيذ المشروع الهام بمد خط الأنابيب، والاستفادة من خزان البلدة لتصل المياه للمنازل عبر شبكات أرضية.

» مبنى الشرطة

وأكدوا أهمية استكمال مبنى الشرطة المتعثر منذ سنوات، حيث لا يزال مركز السفانية الحالي خارج المخطط في موقع السفانية القديم، مشيرين إلى أن استكماله سيسهم في تمكين الشرطة من أداء مهام عملهم بما يخدم الأهالي، ويفرض التواجد الأمني بشكل دائم ومتواصل، لا سيما مع انتشار أعداد العمالة في الشوارع وأمام المحلات التجارية، مؤكدين على الدور الحيوي والهام لأجهزة الأمن، وأهمية الاستفادة من المبنى المخصص للشرطة.

زيادة الأيام المخصصة لرفع النفايات منعا لتكدسها بالشوارع

إنشاء حديقة ومسطحات خضراء كمتنفس للأسر والأطفال

دعم مركز الرعاية الصحية بكوادر طبية وتمريضية

إيصال المياه للمساكن من محطات التحلية القريبة

استكمال بناء مركز الشرطة المتعثر منذ سنوات