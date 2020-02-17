شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تشاوري بين جامعة الإمام عبدالرحمن والجمعيات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل «اللقاء التشاوري الأول للجمعيات الخيرية» بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برعاية وحضور مدير الجامعة د. عبدالله الربيش، يوم أمس بمقر الجامعة، وبحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، وعميدة عمادة خدمة المجتمع د. فاطمة الملحم وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية والممارسين في الجمعيات.

وذكر د. الربيش أن الجامعة تسعى من خلال رسالتها لتقديم خدمات أكاديمية وبحثية بشراكة اجتماعية فاعلة ومتى ما كانت العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها قوية كانت أقرب في التماس الاحتياجات، منوها بما تقدمه الجامعة وما تقوم به في خدمة المجتمع من خلال عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وكافة العمادات والأقسام بالجامعة، مما يؤكد الارتباط الوثيق بين الجامعة وخدمة المجتمع، حيث جاء هذا اللقاء ليعزز هذا المفهوم من خلال بحث سبل التعاون وتبادل الأفكار في شتى مجالات التعاون بين الجامعة ومؤسسات القطاع الثالث في المجتمع والمتمثل في الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية للخروج بنتائج مثمرة.

وأشار د. القاضي، إلى أن هذا اللقاء جاء ليؤكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في العمل المجتمعي وهذا ما جاء في أجندة هذا اللقاء الذي يعد الأول على مستوى المنطقة الشرقية، حيث شارك في هذا اللقاء ما يقارب من 10 جمعيات ولجان خيرية بالمنطقة.

وأوضحت د. الملحم، أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه، حيث كان الإقبال كبيرا من قبل الجمعيات الخيرية فور الإعلان عن هذا اللقاء الذي يأتي للتعريف بأهمية التواصل المجتمعي بين الجامعة والمجتمع الخارجي.

من جانبها، أفادت مساعد المدير لقطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، بأن هذه المبادرة تحقق التكامل مع الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمة، ويعتبر هذا اللقاء فرصة للجمعيات بالمنطقة للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.