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دورات تدريبية لمركز الملك سلمان بمخيم الزعتري

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، الحملة التطوعية التدريبية الأولى لبناء قدرات العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان. واستمرت الحملة خمسة أيام، وشملت تدريب 15 امرأة و15 رجلا من العاملين في المخيم بمجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، وتم تخريجهم كمسعفين، بمشاركة 3 متطوعين متخصصين، كما تم تدريب 4 منهم ليكونوا مدربين على تنفيذ البرنامج مستقبلا. وركزت الحملة على العاملين في المواقع التي تتطلب وجود مسعفين في المخيم، كالعاملين في المراكز الاجتماعية والمدارس والطوارئ وبعض العاملين بالمخيمات، بالإضافة إلى تدريب 120 طالبا وطالبة على أساسيات الإسعافات الأولية بطريقة ترفيهية تتناسب مع أعمار الأطفال.

كما اختتم المركز الحملة التعليمية التطوعية الثانية في المخيم، والتي شارك فيها 7 متخصصين في برنامج تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال بمشاركة دار رعاية الأيتام التابعة لوزارة العمل بالمملكة، ويشمل البرنامج تعليم 120 طفلا من الجنسين، كما تم تدريب المعلمات من اللاجئات في المخيم على أساليب التعليم. ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.

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