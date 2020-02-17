شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمركز الملك سلمان بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
كما اختتم المركز الحملة التعليمية التطوعية الثانية في المخيم، والتي شارك فيها 7 متخصصين في برنامج تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال بمشاركة دار رعاية الأيتام التابعة لوزارة العمل بالمملكة، ويشمل البرنامج تعليم 120 طفلا من الجنسين، كما تم تدريب المعلمات من اللاجئات في المخيم على أساليب التعليم. ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.
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