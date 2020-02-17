شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لأطفال اللاجئين السوريين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، رحلة تطوعية تحت عنوان «أنتم سعادة» لمخيم الزعتري لتقديم أنشطة اجتماعية وترفيهية لأطفال اللاجئين السوريين.

وشارك عدد من الفتيات اليتيمات بالرحلة التي اشتملت على مجموعة من الألعاب الحركية ذات الأهداف السلوكية والمعرفية والوجدانية، التي استمتع الأطفال بها تحت إشراف المختصين النفسيين والاجتماعيين.

وتهدف الرحلة إلى تعزيز ثقافة التطوع والأعمال الإنسانية وترسيخ الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الفتيات اليتيمات، إضافة إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب أطفال اللاجئين وقضائهم أوقاتا من المرح داخل المخيم.

وعبر عدد من أولياء أمور الأطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات متنوعة تكون عونا لهم في ظل هذه الظروف التي يعيشونها.