شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لأطفال اللاجئين السوريين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
وشارك عدد من الفتيات اليتيمات بالرحلة التي اشتملت على مجموعة من الألعاب الحركية ذات الأهداف السلوكية والمعرفية والوجدانية، التي استمتع الأطفال بها تحت إشراف المختصين النفسيين والاجتماعيين.
وتهدف الرحلة إلى تعزيز ثقافة التطوع والأعمال الإنسانية وترسيخ الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الفتيات اليتيمات، إضافة إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب أطفال اللاجئين وقضائهم أوقاتا من المرح داخل المخيم.
وعبر عدد من أولياء أمور الأطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات متنوعة تكون عونا لهم في ظل هذه الظروف التي يعيشونها.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة ترفيهية لأطفال اللاجئين السوريين بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.