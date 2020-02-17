شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى وقائي من التنمر بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف العاصمي إن وزارة التعليم تنبهت في وقت مبكر لخطورة «التنمُّر»، وعملت على إيجاد السبل الوقائية والعلاجية لمواجهتها، ووضعت الأدلة الإجرائية للتعامل مع العنف، وأنشأت وحدات الخدمات الإرشادية والنفسية في المدارس، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وتكريس كل البرامج والقنوات لتعزيز البيئات الجاذبة والصحية في مدارسنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى وقائي من التنمر بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.