شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى وقائي من التنمر بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

افتتح نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي أمس «ملتقى الوقاية من العنف والتنمُّر بمدارس التعليم العام» الذي تنظمه وكالة التعليم العام ممثلةً بالإدارة العامة للإرشاد الطلابي. وأكد العاصمي أن التنمُّر يشكل مخاطر حقيقية قد تنعكس آثارها السلبية على الطلاب والطالبات، وعلى صحتهم الجسدية والنفسية وتحصيلهم الدراسي، ومستوى شعورهم بالأمن في مدارسهم، مؤملاً أن يسهم الملتقى في ترسيخ دور التعليم في مواجهة «التنمُّر»، وتعزيز الإجراءات المتبعة تجاهه؛ بما يضمن أن تكون بيئتنا المدرسية بيئة آمنة تسودها قيم التسامح وقبول الآخر، وتسهم في بناء الشخصية السليمة، وتعزز ثقة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بأنفسهم، ورفع مستوى تقديرهم لذواتهم واحترامهم لأقرانهم، وبما ينعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي وعلى أدوارهم المستقبلية المتوقعة خدمةً لوطنهم.

وأضاف العاصمي إن وزارة التعليم تنبهت في وقت مبكر لخطورة «التنمُّر»، وعملت على إيجاد السبل الوقائية والعلاجية لمواجهتها، ووضعت الأدلة الإجرائية للتعامل مع العنف، وأنشأت وحدات الخدمات الإرشادية والنفسية في المدارس، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وتكريس كل البرامج والقنوات لتعزيز البيئات الجاذبة والصحية في مدارسنا.