شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمكافحة العمى في الجابون والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية أول أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الجابون، حيث قام الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول من الحملة بالكشف على 1800 مستفيد، وتحويل 185 منهم إلى قسم العمليات تمهيدا لإجراء جراحة إزالة الماء الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لمكافحة العمى في الجابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.