شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان قرغيزستان يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان جمعة بيكوف ارتيسبيكوفيتش إلى الرياض أمس، وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة. وسيلتقي رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان خلال الزيارة برئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ وعدد من المسؤولين في المملكة، حيث سيتم البحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقبال ارتيسبيكوفيتش في مطار الملك خالد الدولي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القرغيزية عبدالعزيز العيسى، وعضو مجلس الشورى العضو المرافق جمال الفاخري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن الجمعة، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية قرغيزستان لدى المملكة تورغانبايف تولوغون، وعدد من المسؤولين.

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