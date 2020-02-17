شكرا لقرائتكم خبر عن 494 حقيبة شتوية للمحتاجين في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس 494 حقيبة شتوية، تحتوي على البطانيات والأطقم الشتوية للمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف، في العاصمة اللبنانية بيروت، يستفيد منها 2964 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.