شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات المشتركة مع بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

كما بحث الطرفان في مقر إقامة سموه في مدينة ميونخ أمس على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.