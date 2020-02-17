شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يتفقد مستشفى الملك فهد بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء عبدالله العلياني أمس مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، ضمن زيارته الحالية للمنطقة. وكان في استقبال الوفد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج. وأكد اللواء العلياني أن الزيارة تأتي حرصاً من المجلس على الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية التنمية الصحية بالمملكة، وتحقيق ما تضمنته رؤية المملكة 2030 فيما يخص الخدمات الصحية.

وشاهد الوفد عرضًا مرئيًا للخدمات المقدمة وسبل تجاوز ما قد يعترض بعض المشروعات من عوائق. وفي نهاية الزيارة تم طرح عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.