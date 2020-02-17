شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يتفقد مستشفى الملك فهد بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
وشاهد الوفد عرضًا مرئيًا للخدمات المقدمة وسبل تجاوز ما قد يعترض بعض المشروعات من عوائق. وفي نهاية الزيارة تم طرح عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يتفقد مستشفى الملك فهد بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.