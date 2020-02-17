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وفد أمريكي يطلع على جهود المملكة في حقوق الإنسان

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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، مع وفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تعزيزه.

وأكد العواد خلال استقباله الوفد الأمريكي أمس بالرياض على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

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