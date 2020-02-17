، صراع الصدارة يشتعل بين الأهلي والاستقلال .. وشباب الأهلي يأمل تخطي عقبة الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020

تخوض الأندية السعودية (الأهلي والهلال) مساء اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ، وسط آمال تحقيق النقاط الثلاث والتربع على قمة مجموعاتهم.

في المواجهة الأولى يواجه الهلال نظيره شباب الأهلي الإماراتي، وذلك عند الساعة 4:30 عصرًا، على أرض ملعب راشد بنادي شباب الأهلي بدبي.

الهلال يدخل اللقاء ساعيًا للحفاظ على صدارة مجموعته الثانية، بعد الفوز الثمين الذي حققه في الجولة الأولى أمام نظيره شهر الإيراني، على الرغم من صعوبة المواجهة كون شباب الأهلي يلعب على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب أن الأخير يسعى لتحقيق أول ثلاث نقاط له في المسابقة لتجدد آماله على خطف إحدى البطاقات.

ويدخل الهلال اللقاء منتشيًا بعد تربعه على قمة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب عودة ظهيره المميز ياسر الشهراني لقائمة الفريق، والذي يشكل دفعة معنوية كبيرة للفريق وخصوصًا في دعم خط الهجوم.

وفي اللقاء الثاني يواجه الأهلي نظيره الاستقلال الإيراني عند الساعة 6:30 مساءً، على أرض ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.

اللقاء يشكل منعطفًا مهمًا للفريقين كون كل واحد منهم لديه نقطة واحدة، من تعادل في الجولة الأولى، لذا فإن فوز أحدهم يعني التربع على صدارة المجموعة الأولى.

ويعلق الأهلي آمالاً عريضة بعودة مهاجم الفريق التاريخي عمر السومة لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الدوري، من أجل حسم المواجهة والعودة بالنقاط الثلاث التي تضعه في قمة مجموعته.

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