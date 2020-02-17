، اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.

وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".

وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.



وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

بطولة كأس العرب لكرة القدم الشباب تحت 20 عاماً