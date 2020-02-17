، اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعودية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.
وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".
وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.
وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.
ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.
بطولة كأس العرب لكرة القدم الشباب تحت 20 عاماً
اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-16
تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.
وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".
وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.
وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.
ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:56 PM
تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.
وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".
وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.
وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.
ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.
، اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعودية ،
المصدر : الخليج 365
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