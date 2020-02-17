، "حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية في جولة الدوري العالمي المقامة في مدينة دبي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه اليوم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع, على التشيلي روجيس ردريقوا بـ 7نقاط دون مقابل.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص تحقيق الميدالية، وقال: "هذه الجولة من جولات الدوري العالمي كانت قوية بسبب مشاركة أغلب المصنفين. وتحقيق البرونزية ليس طموحنا، ولكنه أمر جيد؛ كونه استمراراً لوجود اللاعبين السعوديين في منصات التتويج. وهذا تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة المعسكرات، والتجهيز لمثل هذه المشاركات".
وعبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بتحقيق البرونزية وقال: " الحمد لله على تحقيق البرونز وليست هي الطموح بل كان طموحنا الذهب وهو هدفنا في البطولة والجولات القادمة".
"حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-16
حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية في جولة الدوري العالمي المقامة في مدينة دبي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه اليوم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع, على التشيلي روجيس ردريقوا بـ 7نقاط دون مقابل.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص تحقيق الميدالية، وقال: "هذه الجولة من جولات الدوري العالمي كانت قوية بسبب مشاركة أغلب المصنفين. وتحقيق البرونزية ليس طموحنا، ولكنه أمر جيد؛ كونه استمراراً لوجود اللاعبين السعوديين في منصات التتويج. وهذا تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة المعسكرات، والتجهيز لمثل هذه المشاركات".
وعبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بتحقيق البرونزية وقال: " الحمد لله على تحقيق البرونز وليست هي الطموح بل كان طموحنا الذهب وهو هدفنا في البطولة والجولات القادمة".
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:47 PM
حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية في جولة الدوري العالمي المقامة في مدينة دبي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه اليوم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع, على التشيلي روجيس ردريقوا بـ 7نقاط دون مقابل.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص تحقيق الميدالية، وقال: "هذه الجولة من جولات الدوري العالمي كانت قوية بسبب مشاركة أغلب المصنفين. وتحقيق البرونزية ليس طموحنا، ولكنه أمر جيد؛ كونه استمراراً لوجود اللاعبين السعوديين في منصات التتويج. وهذا تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة المعسكرات، والتجهيز لمثل هذه المشاركات".
وعبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بتحقيق البرونزية وقال: " الحمد لله على تحقيق البرونز وليست هي الطموح بل كان طموحنا الذهب وهو هدفنا في البطولة والجولات القادمة".
، "حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.