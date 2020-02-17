، "الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة وأمطار بالقصيم.. وضباب وتدنٍّ للرؤية بالشمالية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ القصيم والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وبدأت الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.
ونبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة أمطار رعدية ضباب
"الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة وأمطار بالقصيم.. وضباب وتدنٍّ للرؤية بالشماليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ القصيم والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وبدأت الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.
ونبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
12:49 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى صباح الاثنين
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ القصيم والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وبدأت الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.
ونبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
، "الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة وأمطار بالقصيم.. وضباب وتدنٍّ للرؤية بالشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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