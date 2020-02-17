، غموض يكتنف إعلان وظائف مراكز الحي بحائل.. وإعلان 13 مرشحة يثير التساؤلات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعميم "التعليم" تضمَّن أن الأولوية للمتقدِّم من خارج السلك الوظيفي

أعلنت إدارة تعليم حائل أسماء 13 مرشحة لمنصب قائدة لمركز الحي المتعلم (مسائي) بنظام المكافأة.

وكان تعميم رقم 17854 في 16 جمادى الآخرة 1441هـ قد أصدره المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، والمشرفة العامة على الإدارات النسائية بتعليم حائل، إلى مكاتب البنات وقائدات المدارس، يطلب فيه نشر إعلان عن الحاجة لقيادة مراكز الحي، وتزويد الراغبات في التقديم باستمارة مرفقة مع التعميم لإرسالها على البريد الإلكتروني للتعليم.

وتضمن التعميم ملاحظة، مفادها أن "الأولوية للمتقدم في الترشيح من خارج السلك الوظيفي".

التعميم الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّن فقط أربع صفحات من أصل خمس صفحات مرفقة بحسب المشفوعات، ولم يتضمن إيميل التعليم المستمر، ولا حتى استمارة التقديم لمن هم خارج السلك، فيما حمل اختلاف تاريخ نهاية فترة التقديم التي جاءت بما نصه "في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 19/ 6/ 1441هـ"، فيما التاريخ المحدد ليوم الخميس وليس يوم الأربعاء.

غموض التعميم، وإعلان أسماء المرشحات الـ13، وتكرار اسم مرشحة مرتين؛ ليصبح المجموع 14 مرشحة، وضعت أسئلة عدة عن كيفية تقديمهن مع أن التعميم لا يحتوي على إيميل، وكذلك إعلان المقر الذي تم تحديده في التعميم بـ"حي التلفزيون"، والمكان الصحيح "حي شرق المجمع"، وهو ما وضعته تعليم حائل كلافتة على المباني القديمة التي انتقلت منها.

"الخليج 365" التقت عددًا من أولياء أمور المتقدمات عند مبنى الإدارات النسائية، الذين قَدِم الكثير منهم من خارج المنطقة للاستفسار والتقديم على تلك المراكز.

وأفاد "بندر الشمري" بأنه قَدِم من شمال حائل للتقديم لزوجته بعد عدم فهمهم التعميم الذي وصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعدم إعلان ذلك عبر حساب تعليم حائل الرسمي أو على موقع إدارة تعليم حائل، وبحث بحي التلفزيون عن المبنى إلا أنه تم إفادته بأن حي التلفزيون لا يوجد به إدارات نسائية تابعة للتعليم، ووجَّهه أحد المارة إلى المبنى القديم بحي الخماشية الذي منه أخذ وصف المكان الجديد عبر اللافتة التي وُضعت على المبنى، التي تفيد بانتقال الإدارات لحي شرق المجمع. مضيفًا بأنه صادف أشخاصًا عدة في حي التلفزيون يبحثون عن الإدارة.

وقال "محمد الحربي" إنه حصل على إيميل التعليم المستمر من أحد أصدقائه، وأرسل السيرة الذاتية لشقيقته الخميس الماضي، معتمدًا على التاريخ في حالة اختلاف اليوم إلا أن الموظفة أفادت شقيقته بأن التقديم انتهى يوم الأربعاء؛ لأن اعتمادهم جاء على اليوم وليس على التاريخ. وبالاستفسار عن كيفية وصول المرشحات للتقديم أفادت بأنها لا تعلم!

حساب "إدارة التعليم المستمر بحائل-بنات" قام بالرد على استفسار الراغبات بالتقدم للوظائف، وأفاد بأن لكل مدرسة أو حي متعلم بريدًا خاصًّا، وأن التقديم مناولة، وستُجرى المقابلة فور التقديم، وهو ما يتنافى مع ما ذكر في التعميم. فيما قام بالإجابة عن بعض استفسارات الراغبات في التقديم، اللاتي طلبن نموذجًا لمن هم خارج السلك الوظيفي؛ إذ غرد بالإجابة التي ذكر أنها تحوي النموذج، إلا أنه حدد مَن يمكنه رؤية تغريدته (تحتفظ "الخليج 365" بروابط وصور من ذلك).

وأبان الحساب في تغريدة له أن الوظيفة واحدة، وهي بديلة لمديرة مركز اعتذرت، وهو ما يتنافى مع التعميم الذي نص على الآتي: "عليه نأمل نشر الإعلان، وتزويد الراغبات بقيادة هذه المراكز بالاستمارة المرفقة"؛ إذ لم يوضح التعميم أن الوظيفة على مركز واحد.

وفي سياق متصل أجاب الحساب عن سؤال لراغبة في التقديم بما نصه: "التقديم يكون في مبنى الإدارة مع المقابلة، وليس عن طريق البريد الإلكتروني كما هو موضح بالتعميم"، وهذا يعني أن التقديم لمن خارج السلك الوظيفي سيكون يوم أمس الأحد مع موعد المقابلة الموضح تاريخه بالتعميم، التي تم تحديها أمس الأحد. فيما أعلنت الإدارة أسماء المرشحات في الصباح، وهو ما وصفته الراغبات بالتقديم بأنه تناقض بين التعميم وحساب التعليم المستمر.

"الخليج 365" تواصلت مع "عبدالله الفيحان"، مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي متحدث تعليم حائل، الخميس الماضي لإيضاح الغموض الذي احتواه التعميم، الذي أشار إلى أنه تم إرسال الاستفسار للجهة المعنية، ولم يتم الرد عليه من تلك الجهة حتى كتابة الخبر.

الراغبات في التقديم ناشدن الجهات المعنية التحقُّق من إجراءات إعلان الترشيح لقائدات لمراكز الحي المتعلم (مسائي) بنظام المكافأة بحائل.

"الخليج 365" تنشر أسماء المرشحات للعمل قائدات لمراكز الحي المتعلم بتعليم حائل، وأسماؤهن كالآتي:

"سعدى الحميدي محارب العنزي، مشاعل حمد عبدالله الجار الله، منار عبد الرحمن صالح المزيني، نوير سماوي سليمان الجبرين، أمينة شاهر حجاج الشمري، هند سعود عبيد الشمري، ريم ناصر حميدي الشريدي، نجلاء نمر عايد الشمري، نجلاء منصور مفلح الرشيدي، مها محمد عبدالكريم الثويني، نوال الأسحم مطلق الشمري، هند سليمان عبدالعزيز الخطيب، فاطمة محمد بندر العنزي، نوال الأسحم مطلق الشمري".

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