أمير سعودي يرد على الحديث عن لقاء بين نتنياهو وابن سلمان

نفى الأمير تركي بن فيصل الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، اليوم الأحد، الأحاديث الإسرائيلية عن لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو .

وقال الأمير بن فيصل إن "كل الدعاية القادمة من إسرائيل حول التنسيق الإسرائيلي- السعودي واللقاءات وغيرها، ليست حقيقية، بما فيها الحديث عن لقاء بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان، الذي تم نفيه في بيان واضح".

جاء ذلك في مداخلة له خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، والأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بإدارة الباحث دانييل ليفي، وحضور عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن السياسي. وفق ما نقلته وفا.

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وأضاف الأمير بن فيصل أن "السعودية تدعم الفلسطينيين وتطلعاتهم بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "الملك سلمان أخبر الرئيس محمود عباس أن السعودية ستدعم ما تريدون، هذا هو الموقف السعودي اليوم وأمس".