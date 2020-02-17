فَقَد بطاقة الأحوال وأبلغَ عن طريق “أبشر” ثم وجدها.. فما الإجراء؟ “الأحوال” تجيب

أوضحت المديرية العامة للأحوال المدنية الإجراءات المتبعة لمن فقد بطاقة الهوية الوطنية وأبلغ عن فقدها عبر نظام أبشر، ثم وجدها بعد يومين، في رد على سؤال مواطن بهذا الشأن.

وأجابت المديرية بأن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالسائل قد تم إلغاؤها، وأنه يلزمه إكمال الإجراءات النظامية لطلب استخراج بطاقة بدل فاقد لها.