أوضحت قناة “الإخبارية” اليوم (الأحد) آخر التطورات في قضية القبض على السيدة المتهمة بخطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام قبل أكثر من 20 عاماً.
وقال مراسل القناة إن المواطن علي الخنيزي والد المختطف “موسى” أجرى اليوم فحص البصمة الوراثية بعد وصوله من خارج المملكة، مستكملاً بذلك آخر إجراءات إثبات النسب بعد أن خضعت الأم لفحص مماثل. وأضاف أن النيابة العامة شرعت كذلك في التحقق من شرعية انتساب أبناء السيدة المقيمين معها والمسجَّلين كأبناء لها، وهم 4 أبناء وبنت واحدة، كما ذكرت القناة في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات “قضية الخطف”: والد “الخنيزي” يصل إلى المملكة ويجري فحص البصمة الوراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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