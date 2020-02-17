“التعليم” تعلن عن برنامج شامل لدعم مشروع “تعداد السعودية 2020” وتمنح منسوبيها فرصة المشاركة الميدانية

أعلنت وزارة التعليم عن برنامج شامل لمشاركة الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ مشروعها “تعداد السعودية 2020”. وأكدت الوزارة أنها منحت منسوبيها من “المعلمين” فرصة المشاركة في تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع المتمثلة في أعمالهم كمراقبين ميدانين، وباحثين، ومفتشين، والذين من المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 60 ألف معلم، إضافة لبعض المشاركين من جهات أخرى. ويتضمن البرنامج التعريف بموعد انطلاق مشروع التعداد، وأهميته ومنافعه ودوره الكبير والمهم في دعم التنمية الوطنية، وكذلك تنفيذ خطة عمل داخل الجامعات والمدارس تستهدف التوعية المباشرة من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية الموجهة للطلاب على اختلاف مستوياتهم.

من جانبه، قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إن مشروع تعداد السعودية 2020 يُعـد مشروعاً وطنياً له دورٍ كبيرٍ ومهم في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفِّرها لراسمي السياسات وصنَّاع القرار في جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أهمية مساندة الهيئة العامة للإحصاء في دورها المحوري من خلال الاستفادة من المنافذ الاتصالية والتوعوية التي تمتلكها وزارة التعليم والجامعات وإدارات التعليم والمدارس. ويأتي اختيار المعلمين للقيام بهذه الأعمال نظرا للمهنية التي يتمتعون بها في التواصل مع المجتمع بجميع أطيافه، ولتواجدهم في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك القرى، عطفاً على الانتشار الواسع للتعليم في كل مناطق ومحافظات المملكة. يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة “تعداد السعودية 2020″، الذي سينطلق مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.