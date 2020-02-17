أعلنت وزارة الصحة سلامة الطلاب العشرة الذين جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وأوضحت – في بيان نشرته اليوم (الأحد) – أن العينة الثانية التي أُخذت من الطلبة ظهر اليوم جاءت سليمة، مؤكدة مغادرتهم الحجر الصحي وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.
وكان الطلبة العشرة قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين تنفيذا لتوجيهات القيادة بإجلائهم من مدينة ووهان الموبوءة. وجددت الوزارة تأكيدها عدم تسجيل أي إصابة بالفايروس الجديد في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تعلن سلامة الطلبة القادمين من ووهان الصينية.. وتؤكد مغادرتهم الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.