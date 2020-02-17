“الصحة” تعلن سلامة الطلبة القادمين من ووهان الصينية.. وتؤكد مغادرتهم الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة سلامة الطلاب العشرة الذين جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وأوضحت – في بيان نشرته اليوم (الأحد) – أن العينة الثانية التي أُخذت من الطلبة ظهر اليوم جاءت سليمة، مؤكدة مغادرتهم الحجر الصحي وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

وكان الطلبة العشرة قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين تنفيذا لتوجيهات القيادة بإجلائهم من مدينة ووهان الموبوءة. وجددت الوزارة تأكيدها عدم تسجيل أي إصابة بالفايروس الجديد في المملكة.