جهَّزت مدرسة ابتدائية بالرياض مفاجأةً غير متوقعة، لأحد طلابها الذي لم يرَ والده منذ عدة أشهر؛ بسبب عمل الأب في الحد الجنوبي.
الطالب معتز الهاجري، لم يصدق نفسه، وارتمى في حضن والده الذي لم يره منذ شهور.
الأب والأبن احتضن كل منهما الآخر لفترة طويلة غير عابئين بوجود مدرسين بجوارهما.. الطفل راح يبكي من شدة الفرح، فيما راح الأب يُقبِّل رأس ابنه الذي لم يشاهده منذ فترة ليست بالقصيرة.
وبعد العناق الحار بين الأب ونجله، راح أحد المدرسين يتحدَّث إلى التلميذ ويبلغه بأهمية الدور الذي يقوم به والده على الحد الجنوبي، ثم تحدث مدرس آخر إلى الطفل ليبلغه أن الأب أحضر له ولزملائه حلويات ومعجنات فرحًا واحتفالًا بهذه المناسبة.
المشهد كان حنونًا إلى أقصى درجة، لكن كله يهون من أجل حماية حدود والوطن، والذود عنه من أي مخاطر قد تهدد أمنه واستقراره.
اقرأ أيضًا:
«كاليدونيا» القارة الغارقة تعود إلى الواجهة.. وعلماء جيولوجيا يكشفون الحقيقة
صور توثق مذبحة عيد الحب.. 70 رصاصة تحسم مواجهة آل كابوني مع باجز موران
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مدرسة بالرياض تُفاجئ طفلًا بعودة والده من الحد الجنوبي بعد غياب طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.