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ارتفاع عالمي لأسعار الهيل والمملكة الأولى في الاستيراد
متابعات الخليج 365 – الرياض
كشفت مؤشرات عالمية عن ارتفاع ملحوظ لأسعار منتج (الهيل) في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة لانخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.
وقاد هذا إلى ارتفاع الأسعار في المملكة التي تعتبر الدولة الأولى عالميًّا في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11500 طن سنويًّا.
وكشف موقع Investing العالمي وهو موقع رائد في مجال البورصة، والأفضل في تقديم خدمات مختلفة تشمل المؤشرات والعملات وغيرها أن أسعار الهيل في أحد أكبر البلدان المنتجة وهي الهند شهد ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا حيث ارتفع من 1400 روبية (75 ريالًا) إلى أكثر من 4000 روبية (210 ريالات) الشهر الماضي.
ورصد المؤشر أن سعر الهيل الهندي كان ثابتًا تقريبًا منذ العام 2017 وحتى يناير 2019 ما بين 1000 و1500 روبية (50- 80 ريالًا) قبل أن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا وصل لأكثر من 100% بنهاية شهر ديسمبر الماضي نتيجة للعوامل الطبيعية والآفات الزراعية.
ارتفاع عالمي لأسعار الهيل
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