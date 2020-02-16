اخبار السعوديه

نيران الشرعية ومقاتلات التحالف تقتل أكثر من 18 حوثيًّا بالجوف 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم نيران الشرعية ومقاتلات التحالف تقتل أكثر من 18 حوثيًّا بالجوف  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-16

نيران الشرعية ومقاتلات التحالف تقتل أكثر من 18 حوثيًّا بالجوف 

متابعات الخليج 365 – واس 

لقي ما يزيد عن 18 من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون اليوم نتيجة معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

Advertisements

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن معارك نشبت بين الجانبين في أثناء محاولة مجاميع من المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال جرشب.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش في السلسلة الجبلية صدت هجوماً لمجاميع من المليشيا وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع أكثر من 18عنصراً وجرح آخرين.

وشن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة استهدفت تجمعات للمليشيا ومخزن سلاح وآليات قتالية تابعة لها في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب.

تابعنا على 526418f0f3.jpg تواصل معنا على75c06b944e.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيران الشرعية ومقاتلات التحالف تقتل أكثر من 18 حوثيًّا بالجوف  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا