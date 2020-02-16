السعودية | بالصور.. وصول جرحى الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. وصول جرحى الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل عدد من جرحى محافظة الجوف اليمنية، الأحد، إلى مستشفيات السعودية حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة لهم.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد أكد أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيرا إلى احتمالية وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أنه سوف تتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة بالحادث الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وكانت قيادة التحالف أعلنت في وقت سابق عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.