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محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الإسماعيلي المصري فوزًا على حساب ضيفه الرجاء المغربي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب الإسماعيلية اليوم الأحد.
وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، انبرى لها بنجاح اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف وسجل هدف فريقه في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة الرجاء يوم 15 مارس المقبل، في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويحتاج الرجاء إلى فوز بفارق هدفين بينما يكفي الإسماعيلي الانتصار أو التعادل بأي نتيجة لضمان بلوغ المباراة النهائية.كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإسماعيلي الرجاء
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 11:31 PM
حقق فريق الإسماعيلي المصري فوزًا على حساب ضيفه الرجاء المغربي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب الإسماعيلية اليوم الأحد.
وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، انبرى لها بنجاح اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف وسجل هدف فريقه في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة الرجاء يوم 15 مارس المقبل، في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويحتاج الرجاء إلى فوز بفارق هدفين بينما يكفي الإسماعيلي الانتصار أو التعادل بأي نتيجة لضمان بلوغ المباراة النهائية.
، بتغلبه على الرجاء .. الإسماعيلي يقترب من نهائي البطولة العربية ،
المصدر : الخليج 365
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