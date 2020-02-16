، الانتصارات.. "كارينيو".. والنجاح الإداري أهم أسباب عودة جماهير فرسان مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لفتت الجماهير الوحداوية الأنظار إليها هذا الموسم بعد عودتها إلى المدرجات خاصة في مباراة الأهلي الماضية في الجولة 18 من دوري المحترفين والتي فاز فيها فرسان مكة بهدفين نظيفين ليتقدموا صوب المركز الثالث برصيد 33 نقطة متساوياً مع الأهلي في نفس الرصيد.

ويتوقّع في الجولات القادمة أن يكون تواجد الجمهور الوحداوي إلى مدرجه مفاجأة مدوية للأوساط الكروية داخل المملكة وخارجها في ظل النتائج الرائعة التي يحققها الفريق والتي جذبت بقوة كل عشاق المارد الأحمر للعودة إلى المدرج مجدداً ليشعل حماس اللاعبين ويدفعهم إلى الانتصارات دفعاً.

وهناك أسباب أعادت الجماهير الوحداوية إلى مدرجها في ملعب النار أبرزها؛ تحقيق الفريق مراكز متقدمة في جدول الترتيب العام للدوري الممتاز للمحترفين، وقوة الفريق وتحسن نتائجه وتوالي انتصاراته خاصة على الفرق الكبير، واستفادة الفريق من أجانبه المحترفين وباتوا منافسين بقوة لفرق المقدمة.

إلى جانب ذلك، الخبرة الكبيرة للأورجوياني دانيال كارينيو مدرب الفريق وحسن تعامله مع اللاعبين نفسياً ومعنوياً وفنياً، والدور الكبير الذي يقوم به سلطان أزهر رئيس النادي من تذليل كافة الصعوبات أمام اللاعبين، والجهد الكبير الذي يبذله توفيق تونسي المشرف العام على الفريق وإبعاده اللاعبين عن كافة الضغوط الإعلامية، وعراقة نادي الوحدة وتاريخه الكبير حفز الجماهير على مساندة اللاعبين لتحقيق إنجازات تليق باسم ناديهم.مكة المكرمة الوحدة جماهير الوحدة فرسان مكة