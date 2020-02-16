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توفي مواطن بنوبة قلبية داخل غرفة باستراحة شمال محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل.
وكانت عمليات الدفاع المدني بمحافظة سميراء، قد تلقت اليوم الأحد بلاغاً يفيد بوجود شخص داخل غرفة باستراحة بإحدى القرى شمال محافظة سميراء، ولم يخرج هذا اليوم ولا يستجيب لنداءات ذويه بطرق باب الغرفة.
وبمباشرة الجهات الأمنية والصحية، تمكنت فرقة الدفاع المدني، من كسر باب الغرفة، وبكشف الهلال الأحمر على الشخص، تبين وفاته بنوبة قلبية.
وتم نقل جثمان المواطن لثلاجة مستشفى سميراء العام، فيما تم تسليم الحادثة لشرطة المحافظة لاستكمال إجراءاتها.
وفاة مواطن داخل استراحة.. و"مدني سميراء" يساهم بفتح البابخالد السليمي الخليج 365 2020-02-16
توفي مواطن بنوبة قلبية داخل غرفة باستراحة شمال محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل.
وكانت عمليات الدفاع المدني بمحافظة سميراء، قد تلقت اليوم الأحد بلاغاً يفيد بوجود شخص داخل غرفة باستراحة بإحدى القرى شمال محافظة سميراء، ولم يخرج هذا اليوم ولا يستجيب لنداءات ذويه بطرق باب الغرفة.
وبمباشرة الجهات الأمنية والصحية، تمكنت فرقة الدفاع المدني، من كسر باب الغرفة، وبكشف الهلال الأحمر على الشخص، تبين وفاته بنوبة قلبية.
وتم نقل جثمان المواطن لثلاجة مستشفى سميراء العام، فيما تم تسليم الحادثة لشرطة المحافظة لاستكمال إجراءاتها.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:51 PM
بكشف الهلال الأحمر عليه تبين أنه فارق الحياة بسبب نوبة قلبية
توفي مواطن بنوبة قلبية داخل غرفة باستراحة شمال محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل.
وكانت عمليات الدفاع المدني بمحافظة سميراء، قد تلقت اليوم الأحد بلاغاً يفيد بوجود شخص داخل غرفة باستراحة بإحدى القرى شمال محافظة سميراء، ولم يخرج هذا اليوم ولا يستجيب لنداءات ذويه بطرق باب الغرفة.
وبمباشرة الجهات الأمنية والصحية، تمكنت فرقة الدفاع المدني، من كسر باب الغرفة، وبكشف الهلال الأحمر على الشخص، تبين وفاته بنوبة قلبية.
وتم نقل جثمان المواطن لثلاجة مستشفى سميراء العام، فيما تم تسليم الحادثة لشرطة المحافظة لاستكمال إجراءاتها.
، وفاة مواطن داخل استراحة.. و"مدني سميراء" يساهم بفتح الباب ،
المصدر : الخليج 365
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