الفرق بين الترقية قديما واليوم في الجهات الحكومية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت منصة مسار الوطنية تفاصيل خدمة الترقيات التى تقدمها.
وأكدت أن الخدمة تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال اختصارها للعديد من الإجراءات والمراحل التى تمر بها الترقية، كما أنها أصحبت موحدة بين كل الجهات الحكومية.
وتتيح الخدمة إنشاء محضر أو أكثر بدون قيود في عدد المحاضر في السنة الواحدة، وفي حال ترشيح الفرد يتم إشعاره بذلك من خلال رسالة.
كما تتيح الخدمة الإطلاع على الوظائف المتاحة واختيار الرغبات، وفي حالة عدم الترقية، يمكن للفرد معرفة النقاط التي يتجاوز بها للترقية.
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