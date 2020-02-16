شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فائزة بجائزة الأولمبياد: متابعتي لـ «موهبة» دفعتني للمشاركة في «إبداع» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت لانا العباسي فائزة بجائزة الأولمبياد الوطني للموهبة والإبداع، عن تجربتها ودوافع مشاركتها في إبداع. قالت العباسي خلال حوارها في برنامج”يا هلا”:”متابعة حساب موهبة على تويتر ألهمني، وكان دافعا كبيرا لانضمامي للمؤسسة”. ولفتت العباسي:” قررت أعيش تجارب وخبرات ونجاحات المشاركين في الدورات السابقة من أولمبياد الإبداع الوطني”، موضحة:” مشروعي في إبداع عبارة عن حساب لعدد الجسيمات الداخلية التي تبني هيكل البروتون”.

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