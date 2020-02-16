شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. حكم تأخير العقيقة والجمع بين أكثر من طفل في عقيقة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم تأخير العقيقة والجمع بين أكثر من طفل في عقيقة واحدة.
وقال، خلال لقائه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، إن مجموعة من أهل العلم ذكروا أن يجوز أن يجلب الفرد بقرة أو ناقة ويأخذ منها أجزاء، لافتا إلى أن العقيقة من الأشياء المستحب القيام بها.
ولفت إلى أن هناك من أهل العلم ذكروا أن العقيقة في حال المولود الذكر تكون بذبح شاتين، وفي الأنثي تكون شاه واحدة .
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