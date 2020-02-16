شكرا لمتابعة خبر عن سكني يقدم 95 ألف دعم لمنسوبي الحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم برنامج سكنى، التابع لوزارة الإسكان، مزايا خاصة لمنسوبي الحرس الوطني، وذلك ضمن مبادرة دعم المدنيين.

ويمنح البرنامج قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمنسوبي الوزارة، وبجانب ذلك توفر تخفيض أو إعفاء من الرسوم الإدارية، كما يقدم قرض عقاري مدعوم الأرباح تصل قيمته إلى 500 ألف ريال.

Advertisements

ودعا البرنامج الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا إلى التسجيل عبر تطبيق سكني.