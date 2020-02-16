شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الدعاء الجماعي للميت بعد الدفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد الله المنيع، اليوم الأحد حكم الدعاء الجماعي للميت بعد الدفن.
وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل في برنامج “يستفتونك”حيث قال الشيخ : إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا أن ندعو للمتوفي بالثبات.
وأضاف : وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت يقول أدعو له بالثبات فإنه الآن يسأل، ولا يكون الدعاء جماعيًا.
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