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استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المرور، اليوم الأحد، عن استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية، قريبًا.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو توضح فيه المشاكل المرورية الناتجة عن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وعلق المرور على الفيديو قائلا : “ضمن التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية”.

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