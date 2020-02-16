شكرا لمتابعة خبر عن استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن المرور، اليوم الأحد، عن استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية، قريبًا.
ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو توضح فيه المشاكل المرورية الناتجة عن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.
وعلق المرور على الفيديو قائلا : “ضمن التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية”.
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