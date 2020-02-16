شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار خفيفة علي حائل وعرعر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت مقاطع متداولة لحظة هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة علي حائل وعرعر.

وبدا في المقاطع المتداولة الأمطار تهطل على حائل وعرعر في مشهد رائع لأمطار الخير، حيث أثار مشهد الأمطار إعجاب رواد التواصل الإجتماعي.

وانهالت تعليقات المواطنين عبر منصات التواصل على مقطعي هطول الأمطار في حائل وعرعر، الذين وصفوها بأمطار الخير والبركة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق من بينها حائل وعرعر.