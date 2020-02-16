شكرا لمتابعة خبر عن وافد يدفع مركبات الآخرين بشكل عشوائي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، مشهد صادم لأحد الوافدين وهو يدفع مركبة أخرى بشكل عشوائي، غير مبال بالأنظمة. وكشف المواطن الذي وثّق الفيديو، أن الوافد قام بهذا السلوك بحجة وقوف المركبة أمام المحل.

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