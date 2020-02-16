الفرق بين التمور في نسبة السكر الكلية

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة أن “الخلاص” هو أقل نسبة سكر في جميع أنواع التمر. وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الصحيح “ليس هناك فرق كبير بين التمور في نسبة السكر الكلية”. ونشر النمر قائمة تضمنت نسبة السكر في جميع أنواع التمر، حيث جاءت في ” البرحي بنسبة 76 – 83، وفي خلاص 80 – 83، وفي خضري 73 – 85، وفي نبوت 79 – 80، سيف 79 – 80، وسكري 67 – 82، صقعي 79 – 81، سلج72-74.

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