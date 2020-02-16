فيديو: حريق ضخم في برج على طريق الملك فهد بالرياض

تناقل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر حريقا ضخما في برج بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال النشطاء إن حريقا كبيرا اندلع في برج على طريق الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرين إلى أن الدفاع المدني وصل إلى المكان ويتعامل مع الأمر.

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وذكر أحد النشطاء أن الحريق اندلع في أحد المباني بطريق الملك فهد قرب مستشفى الحبيب حي العليا شمال الرياض، مضيفا : "يبدو ان مادة الكلادنج كانت سببا في سرعة انتشار الحريق".

وفي وقت لاحق، لفت ناشطون من مكان الحادثة، إلى أن طواقم الدفاع المدني السعودية نجحت في إخماد الحريق، موضحين أن الأنباء الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء هذا الحريق الهائل.