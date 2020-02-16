بأمر ملكي.. وزير المالية رئيساً لمجلسي إدارة التأمينات والتقاعد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكيا، بتولي وزير المالية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.

ونص الأمر الملكي على أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الأمر.

يذكر أن وزير الخدمة المدنية كان يرأس مجلس إدارة “مؤسسة التقاعد”، فيما يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة “التأمينات الاجتماعية”، قبل أن يصدر الأمر الملكي بتولي وزير المالية رئاسة مجلسي إدارة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.