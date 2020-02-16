وزير الطاقة يزف بشرى سارة بشأن الغاز السعودي.. وهذا ما قاله عن الطاقة المتجددة

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن المملكة قريبا ستكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات. وقال وزير الطاقة اليوم خلال تدشين فعاليات “مؤتمر سابك 2020 في المنطقة الشرقية اليوم أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح المتجددة.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت أنها تُجري مناقشات مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في قطاع الغاز العالمي.

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