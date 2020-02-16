الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.5 % عند 7837 نقطة (-37 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في شهرين ونصف، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو (0.91 %) عند 32.80 ريال للسهم .

كما شهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 80.90 ريال، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 3 سنوات ونصف.