الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.5 % عند 7837 نقطة (-37 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في شهرين ونصف، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال.
وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو (0.91 %) عند 32.80 ريال للسهم .
كما شهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 80.90 ريال، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 3 سنوات ونصف.
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