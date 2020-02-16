︎ . وثقت كاميرا مراقبة مقطع فيديو يرصد فيه لحظة تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر لإطلاق نار من قبل وافد من الجنسية اليمنية أمام أحد الفنادق بمحافظة حفر الباطن عصر اليوم الأحد ما أدى إلى مقتله ، إثر نشوب خلاف بينهما.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مواجهة للفندق الوافد يطلق النار على المواطن ويسرع في ركوب السيارة ويفر مسرعا من موقع الحادثة. وقامت شرطة محافظة حفر الباطن بإيقاف الجاني حيث بادر بتسليم نفسه ومازال موقوفاً قيد التحقيق.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. وافد يمني يطلق النار على مواطن حفر الباطن .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.